На карнавале в Рио-де-Жанейро проходит зрелищный самба-парад (видео, фоторепортаж)

Выступления лучших школ самбы оценивают в десяти категориях.

На карнавале в Рио-де-Жанейро продолжаются соревнования лучших школ самбы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Парады проходят ежедневно на знаменитом самбадроме "Сан-Маркис ди Сапукаи". И в каждом участвует до пяти тысяч человек.

Победителей будет выбирать специальное жюри. Выступления оцениваются в десяти категориях. И здесь важна каждая деталь: и отделка костюмов, и оформление танцевальных платформ, а также ловкость барабанщиков.

Карнавал в Рио-де-Жанейро открылся в прошлую пятницу и продлится до среды. Ожидается, что в нем примут участие 7 миллионов человек как местных, так и туристов. Парад чемпионов - 6-ти лучших школ самбы - состоится уже на следующей неделе.

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