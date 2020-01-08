По центру Львова прошло традиционное шествие звездочетов (фоторепортаж, видео)

Главным символом фестиваля является Яворовская звезда.

8 января 2019 года в рамках XV Рождественского фестиваля «Вспышка Рождественской Звезды» по центру Львова прошло «Шествие звездочетов».

Перед началом действа минутой молчания почтили погибших в авиакатастрофе самолета МАУ в Иране.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Львовского городского совета.

Традиционно, праздничная колонна сформировалась возле Храма Пресвятой Евхаристии после благословения отца, прошла ул. Друкарской до шопки на пл. Рынок.

После совместной коляды на Рынке, звездочеты прошли по центру города к площади у елки. На сцене возле елки состоялось представление Главной звезды «Яворовская», церемония посвящения в звездочеты, прозвучала совместная коляда звездочетов. Свои колядки для гостей и жителей города исполнили различные группы из Львова.

Фестиваль «Вспышка рождественской звезды», идея которого родилась и была воплощена сотрудниками Музея народной архитектуры и быта во Львове им. Климентия Шептицкого, стал одним из самых зрелищных и ярких рождественских мероприятий города Львова.

Главным символом фестиваля является Яворовская звезда, звезда региона, который отмечается самобытным и ярким колоритом народного искусства. Звезда — восьмилучная, орнаментированная характерной росписью. В центре звезды — шопка со Святым Семейством. Младенец Иисус лежит не в традиционных для иконографии яслях, а в яворовской тележке. В композиции звезды также присутствует месяц, что символизирует не только небесное светило, а календарный месяц январь, на поверхности которого расположены три тарелки с изображением атрибутов трех основных праздников рождественского цикла: подсвечник — Рождество Христово, два хлеба — праздник Святого Василия и Маланки, кувшин с водой — Крещение.

Создал нынешнюю звезду народный мастер декоративно-прикладного искусства Украины, художник, резчик Василий Яремин.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее в центре Львова установили четырехметрового Рождественского дидуха.