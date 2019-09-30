Осень в Карпатах: восхождение на гору Стрымба в Закарпатье (фоторепортаж)

Гора Стрымба высотой 1719 метров находится возле села Колочава в Закарпатской области.

Украинские Карпаты в любое время года выглядят по-разному, однако каждый раз - невероятно красиво.

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Конечно, осенний поход в горы - это дополнительный риск. Ведь погода здесь меняется очень стремительно, часто бывают сильные ветры и ливни. Однако при должной подготовке - покорить осенние Карпаты вполне можно. В награду получите живописнейшие пейзажи - как, например, на горе Стрымба высотой 1719 метров возле села Колочава в Закарпатье из нашего фоторепортажа.

Кстати, о хайкинге в горах Закарпатья читайте в большом материале УНИАН.Туризм.