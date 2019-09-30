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Осень в Карпатах: восхождение на гору Стрымба в Закарпатье (фоторепортаж)

16:37, 30 сентября 2019
Фотоотчеты
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Конечно, осенний поход в горы - это дополнительный риск. Ведь погода здесь меняется очень стремительно, часто бывают сильные ветры и ливни. Однако при должной подготовке - покорить осенние Карпаты вполне можно. В награду получите живописнейшие пейзажи - как, например, на горе Стрымба высотой 1719 метров возле села Колочава в Закарпатье из нашего фоторепортажа.

Кстати, о хайкинге в горах Закарпатья читайте в большом материале УНИАН.Туризм.

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Теги: #Карпаты#Закарпатье#горы#поход в горы