Осень в Карпатах: восхождение на гору Стрымба в Закарпатье (фоторепортаж)
16:37, 30 сентября 2019Фотоотчеты
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Гора Стрымба высотой 1719 метров находится возле села Колочава в Закарпатской области.
Украинские Карпаты в любое время года выглядят по-разному, однако каждый раз - невероятно красиво.
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Конечно, осенний поход в горы - это дополнительный риск. Ведь погода здесь меняется очень стремительно, часто бывают сильные ветры и ливни. Однако при должной подготовке - покорить осенние Карпаты вполне можно. В награду получите живописнейшие пейзажи - как, например, на горе Стрымба высотой 1719 метров возле села Колочава в Закарпатье из нашего фоторепортажа.
Кстати, о хайкинге в горах Закарпатья читайте в большом материале УНИАН.Туризм.
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