В лондонском Белом кубе появились загадочные круги самого богатого художника мира (фоторепортаж)

Выставка британского художника Дэмьена Херста будет работать в галерее современного искусства Белый куб в Лондоне до 2 ноября 2019 года.

В лондонской галерее современного искусства Белый куб (White Cube) выставили новые работы одного из самых знаковых художников современности, британца Дэмьена Херста (Damien Steven Hirst).

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Фото с презентации выставки 19 сентября 2019 года опубликовал фотосервисе Reuters. Работать она будет с 20 сентября по 2 ноября 2019 года.

Новая выставка получила название Mandalas и объединяет серию картин, на которых изображены цветные круги-калейдоскопы.

Отметим, британский художник Дэмьен Херст является самым известным членом творческой группы Young British Artists и на сегодняшний день считается самым богатым художником мира. Он был настоящим проводником британского искусства на протяжении 1990-х годов, благодаря чему снискал международное признание и немалое состояние.

Галерея Белый куб - одна из самых известных коммерческих галерей современного искусства в Великобритании, находится в лондонском Ист-Энде. Ее концепция заключается в том, что все произведения выставляются на белом фоне, чтобы никакие детали интерьера не мешали посетителям воспринимать произведения искусства.