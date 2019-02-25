В Берлине появилась гигантская копия шедевра да Винчи (фоторепортаж)

Огромная репродукция Джоконды нарисована на одном из домов рядом с популярной среди туристов East Side Gallery.

В столице Германии Берлине появилась гигантская копия шедевра Леонардо да Винчи Мона Лиза, она же Джоконда.

Читайте такжеВечерний Франкфурт-на-Майне: впечатляющие фото города с самым большим количеством небоскребов в Германии (фоторепортаж)

Огромный мурал, представляющий собой репродукцию одного из самых известных образцов мировой живописи, нарисовала немецкая группа street art художников Die Dixons.

Огромная копия "Джоконды" расположилась рядом с одной из самых узнаваемых туристических точек Берлина - East Side Gallery и Обербаумбрюкке (Oberbaumbrücke) в модном округе Фридрихсхайн-Кройцберг.

Картина Мона Лиза, также известная как Джоконда, была написана итальянским художником Леонардо да Винчи вначале 16 века. Мона Лиза считается одним из самых известных произведений живописи в мире. Относится к эпохе Возрождения. Оригинал Джоконды выставлен в Лувре (Париж, Франция).

Читайте такжеУик-энд в Нюрнберге: нетипичная Бавария, легендарная рождественская ярмарка и большой рок-фестиваль

East Side Gallery - постоянная Художественная галерея под открытым небом в берлинском районе Фридрихсхайн. Является крупнейшим и самым известным из сохранившихся участков пограничных сооружений Берлинской стены. После открытия границы между западным и восточным Берлином в 1989 году, на участке Берлинской стены вдоль реки Шпрее по улице Мюленштрассе от Остбанхофа до Обербаумбрюкке появилось художественное отражение политических событий, произошедших в Германии в 1989-1990 годы. В работе над 106 картинами, написанными на восточной стороне Берлинской стены, приняли участие 118 художников из 21 страны. Ее длина составляет 1316 метров, благодаря чесу East Side Gallery является самой длинной в мире художественной галереей под открытым небом с постоянной экспозицией. С 1991 года галерея находится под охраной государства.

Отметим, ранее Германия оказалась на втором месте в рейтинге лучших туристических направлений для посещения в 2019 году, составленном одним из самых популярных международных туристических ресурсов Lonely Planet