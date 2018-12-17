В Колумбии туристы отправились в сказочное путешествие на рождественском поезде (фоторепортаж)

Специально к праздникам сам поезд и остановки на маршруте украсили многочисленными огнями и инсталляциями, работников поезда одели в рождественские костюмы, а под конец поездки устроили фейерверк.

Популярный туристический поезд La Sabana, который курсирует в столице Колумбии и ее окрестностях, к Рождественским праздникам подготовил особую программу.

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Специально к праздникам сам поезд и остановки на маршруте украсили многочисленными огнями и инсталляциями, работников поезда одели в рождественские костюмы, а под конец поездки устроили фейерверк.

Вообще, поезд курсирует круглый год, завозя туристов в разные интересные места вокруг Боготы, в том числе и к знаменитому Соляному собору Сипакиры - подземной католической церкви, построенной в пещерах соляной шахты на глубине около 200 метров.

Обычно путешествие на ретро-поезде сопровождается музыкальной программой в исполнении фольклорных коллективов и наибольшей популярностью пользуется, как ни странно, у колумбийцев, которые, наверное, таким образом хотят приобщиться к собственной истории или же просто хорошо провести время в национальных традициях.

Кстати, не обошла стороной праздничная атмосфера и столицу Украины. Читайте в большом материале УНИАН.Туризм, куда в Киеве можно отправиться за рождественским и новогодним духом.