Рождественские ярмарки Киева 2018-2019: куда пойти в столице за праздничной атмосферой

В городах Европы праздничные ярмарки начали работать еще со второй половины ноября, заполонив города миллионами огоньков, ароматами глинтвейна и тематическими сувенирными лавками. В последнее десятилетие эта европейская традиция становится все более популярной и в Украине.

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Традиционно европейские ярмарки закрываются уже к Рождественскому вечеру 24 декабря, тогда как украинские ярмарки, как правило, начинают работать и, соответственно, закрываются позже. А поскольку для европейских стран рождественские ярмарки - это не только развлечения для местных, но и огромный потенциал для привлечения туристов, при правильном подходе, Украина имеет все шансы стать местом, куда будут съезжаться гости из других стран, которым не хватило праздника в Европе.

К слову, о секретах европейских рождественских ярмарок, которые должен знать каждый турист, мы уже писали ранее.

В этом году Украина во второй раз официально отмечает два Рождества - 24 декабря и 7 января, а потому часть праздничных городков начнут работать раньше, чем обычно. УНИАН разбирался, где и когда в Киеве откроются самые масштабные праздничные локации.

«Зимова Країна» на ВДНХ 2018-2019 (8 декабря – 10 января)

Самой масштабной и продолжительной праздничной локацией столицы является «Зимова Країна» на ВДНХ. Впервые новогодний городок на территории столичного Экспоцентра заработал в 2015 году, и с тех пор особенно полюбился киевлянам и гостям города. Одним из его главных преимуществ является то, что работает он аж до марта. Все это время территория ВДНХ, где многие любят прогуливаться круглый год, оформлена праздничными декорациями и огоньками, тем самым, поднимая настроение в самые холодные месяцы года.

В этом году «Зимова Країна» стартует уже в ближайшую субботу, 8 декабря, и продлится до 10 марта. Организаторы анонсировали расширение территории городка, новые концепцию и развлечения. Среди новинок, которые появятся на ВДНХ в этом году, - городская резиденция всемирно известной фабрики елочных украшений «Клавдиево», экспозиция «Ледниковый период», квест-павильон «Дом интерактивных приключений» и «Замок ледяных скульптур». Также в этом сезоне здесь обещают премьеру новогодней сказки «Winterra. Легенда сказочного края».

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Будут на «Зимова Країна» и хорошо известные по прошлым годам развлечения. Среди них, один из крупнейших в городе катков под открытым небом, украшенный светящимися гирляндами; тюбинговые горки; резиденция Деда Мороза; праздничная ярмарка «Корпорация подарков»; Киевский театр марионеток; специальная серия кинопоказов и квестов, и многое другое. Также в этом году на территории «Зимова Країна» на ВДНХ, как и в прошлом году, будут продавать еду и напитки в павильоне «Баварский Двор», ресторане Hayloft Russian BBQ Restaurant, кафе «Точка ВДНХ» и традиционных уличных фудкортах.

Вход на территорию - свободный, однако за все развлечения нужно будет доплатить. На каждый день можно купить комплексный входной билет за 390 грн, который позволит уже без дополнительной оплаты принимать участие во всех развлечениях в течение одного дня. Подробности можно узнать по ссылке.

Рождественский Кураж Базар на ВДНХ (8-9 декабря)

Также в предстоящие выходные на территории ВДНХ в Киеве пройдет Рождественский Кураж Базар, который обещает помочь всем гостям мероприятия получше подготовиться к праздникам. У посетителей будет возможность купить подарки своим родным и близким, подобрать новогодний декор для дома и не только, послушать праздничный хор, поучаствовать в тематических интерактивных развлечениях, отправить праздничные открытки в любую точку мира, посмотреть на большом экране фильмы «Гарри Поттер» и «Один дома», а также загадать желания, «сидя на коленях у Good и Bad Santa».

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Кроме того, для гостей Рождественского Кураж Базара будет возможность выпить глинтвейн, отведать традиционные новогодние угощения, среди которых салат «Оливье» и яблоки в карамели.

К слову, организаторы предстоящего Кураж Базар обещают присутствие звездных продавцов на ярмарке 8-9 декабря.

Традиционно Кураж Базар будет иметь еще и благотворительную цель – часть собранных от продажи билетов средств (30 грн с каждого билета) пойдет на покупку подарков детям, которые проводят День Святого Николая в отделении одной из трех самых «трудных» больниц: Институте Рака, Институте нейрохирургии и Институте сердечно-сосудистой хирургии.

Рождественский Кураж Базар пройдет 8-9 декабря с 11:00 до 23:00 на территории 19 павильона ВДНХ. Входной билет на один день обойдется в 100 грн, приобрести его можно как на входе, так и заранее онлайн. Для детей до 12 лет, людей с инвалидностью, именинников, пенсионеров, беременных и ветеранов АТО вход свободный. Подробности можно узнать по ссылке.

Новий Рік 2019 / Софійська площа (19 декабря – 13 января)

До 2013 года главная новогодняя елка и самая большая рождественская ярмарка страны традиционно располагались на Майдане Независимости. Однако после разгона участников Евромайдана, которые якобы мешали властям времен Януковича установить елку на привычном месте, основное место празднования Нового года и Рождества в Киеве перенесли на Софийскую и Михайловскую площади.

Именно на Софийской площади с тех пор торжественно зажигают главную елку страны, устраивают праздничную программу на большой сцене с огромным экраном и организовывают самое большое количество ярмарочных торговых точек.

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В этом году организаторы рождества Folk Ukraine обещают создать на этом месте целую Страну Северного сияния, а программа празднования предусматривает, среди прочего, творческие мастер-классы, художественные представления и инсталляции.

Новогодне-рождественская атмосфера со множеством огоньков, украшений и точек с едой, напитками и сувенирами традиционно займет Софийскую и Михайловскую площади, а также Владимирский проезд между ними. Также здесь планируют разместить световую конструкцию «Магический туннель». На Михайловской площади обустроят парк развлечений с различными аттракционами для детей и взрослых.

Организаторы анонсируют, что в этом году на Софийской площади снова установят живую новогоднюю елку высотой до 25 метров, которую планируют украсить 500 игрушек и тремя километрами белых гирлянд. Также здесь планируют оформить «особую инсталляцию из вертикальных элементов», а вокруг памятника Богдану Хмельницкому запустить детский паровозик «Полярный экспресс».

Праздничный городок на Софийской будет работать с 19 декабря по 13 января. Вход на мероприятие свободный. Подробнее можно узнать по ссылке.

Новий Рік 2019 / Контрактова площа (15 декабря – 20 января)

Еще одна популярная столичная рождественская локация в Киеве уже традиционно располагается на Контрактовой площади, а организовывают ее все те же Folk Ukraine, ответственные и за главную елку страны на Софийской. Только празднования на Контрактовой продлятся почти на две недели дольше.

Новогоднюю ярмарку на Контрактовой организаторы планируют оформить в стиле творчества украинской художницы Марии Примаченко, который принято характеризовать как «наивное искусство», или же «народный примитивизм». Игрушки на елке на Контрактовой обещают выполнить в виде диковинных зверей, характерных для творчества Примаченко, а инсталляции в виде фантастических животных разместятся вдоль прилегающей к площади улицы Сагайдачного.

Работать рождественская ярмарка на Контрактовой площади будет с 15 декабря по 20 января. Вход на территорию свободный. Подробности можно узнать по ссылке.

Цитрусове королівство на Співочому полі (21 декабря - 13 января)

К новогодним праздникам 2018/2019 на территории Печерского ландшафтного парка запустят первый в Украине Цитрусовый фестиваль. Певческое поле обещают превратить в уникальную новогоднюю локацию: королевство апельсинов и лимонов, из которых построят сказочные замки.

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Всего для выставки планируют использовать более 120 тонн фруктов, каждый из которых будет заложен вместо кирпича при строительстве замков. Среди прочего, организаторы обещают обустроить дома Гарри Поттера, Рапунцель, Аладдина, Робин Гуда, графа Дракулы, тамплиеров и т.д.. Каждая цитрусовая конструкция будет достигать 3-5 метров в высоту.

При этом организаторы обещают, что ни один «цитрусовый» в процессе не пострадает, так как их будут крепить на конструкции специальными стяжками. Ну а после завершения выставки все их обещают использовать с благими целями.

Кроме того, в программе новогоднего фестиваля: ледовая экспозиция, цитрусовая елка, входные лимонные арки, резиденция цитрусового Санты, новогодняя почта пожеланий, сувенирные лавки, катание на собачьих упряжках и snowtubing-трассы для взрослых и детей.

Открытие фестиваля состоится 21 декабря на территории Певческого поля. Вход для взрослых – 100 грн, для детей – 75 грн, для детей до 7 лет и участников боевых действий - бесплатно. Подробнее можно узнать по ссылке.

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Разумеется, новогодне-рождественская программа 2018/2019 в Киеве не ограничится перечисленными локациями. Центр столицы, городские парки и различные тематические заповедники также преобразятся и зажгутся множеством разноцветных огоньков, чтобы подарить украинцам и туристам столь необходимое в наше нелегкое время праздничное настроение.

Хороших вам праздников и выходных!

Марина Григоренко