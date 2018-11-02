Во Львове в День всех святых на Лычаковском кладбище традиционно зажгли лампадки (фоторепортаж)

На Лычаковском кладбище загорелся «Свет памяти».

В День всех святых на Лычаковском кладбище львовяне поминали своих умерших родственников. По традиции 1 ноября нужно было зажечь свечу в память об умерших на их могилах.

Более 40 тысяч белых и красных лампадок запылало во Львове на могилах Лычаковского кладбища. Здесь уже в пятнадцатый раз прошла акция «Свет памяти».

Читайте такжеНастоящий Хэллоуин: ирландский городок заполонили рогатые чудовища и призраки (фото)

«День всех святых, в нашей культуре, – это такой день, когда мы особо чтим память об умерших. Здесь есть могилы армян, австрийцев, украинцев, немцев, все могилы, которые находятся на этом кладбище, все кто покоятся на этом кладбище заслуживают на то, чтобы сейчас о них вспомнить. Польская община Львова и волонтеры, которые помогают в проведении этого мероприятия», – заверил вице-консул Польши во Львове Рафал Коцот, который координировал акцию на Лычаковском кладбище, пишет сайт "Львов".

Организаторами акции «Свет памяти» есть Генеральное консульство Польши во Львове, Министерство культуры и национального наследия и поляков со Львова.

В этот вечер в сети появились впечатляющие фото Лычаковского кладбища.