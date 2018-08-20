Броваркивский курганный могильник на Полтавщине - памятник национального значения (фоторепортаж)

14:22, 20 августа 2018
Фотоотчеты
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Курган в селе Броварки Полтавской области / фото УНИАН

Броваркивский курганный могильник находится на мысу, образованном реками Пслом и Грунью. Курганный могильник скифского времени (VI - IV вв. к н.е.) принадлежит к выразительным погребальным некрополям края с более чем вековой историей изучения.

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Это крупнейший среди известных курганных могильников скифского времени не только в Гадячском районе, но и в Попселле, а по размерам сохранившихся насыпей - крупнейший на территории всей Полтавской области.

Сейчас в составе Броваркивского курганного могильника скифского времени исследовано минимум 21 насыпь с комплексами указанного периода, еще в одном погребения не обнаружено.

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