В Брюсселе открылся фестиваль света (фоторепортаж)

Традиционный фестиваль света в столице Бельгии продлится до 25 февраля.

В бельгийской столице Брюсселе стартовал традиционный фестиваль света Bright Brussels Festival.

Читайте такжеОранжевые рыцари: в Италии провели традиционную массовую битву апельсинами (фоторепортаж, видео)Яркое мероприятие, в рамках которого местные и иностранные художники представляют необычные фотоинсталляции, будет проходить с 22 по 25 февраля 2018 года. В течение трех дней все желающие могут в вечернее время наблюдать захватывающее световое шоу в 13 локациях в центре города.

В первый день зрителям уже успели показать гигантскую статую символа Брюсселя - Писающего мальчика - с цветными струйками.

Как сообщал УНИАН, ранее в феврале в ОАЭ состоялся грандиозный фестиваль света, который было видно даже из космоса.