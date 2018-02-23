В Брюсселе открылся фестиваль света (фоторепортаж)
14:03, 23 февраля 2018Фотоотчеты
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Традиционный фестиваль света в столице Бельгии продлится до 25 февраля.
В бельгийской столице Брюсселе стартовал традиционный фестиваль света Bright Brussels Festival.
Читайте такжеОранжевые рыцари: в Италии провели традиционную массовую битву апельсинами (фоторепортаж, видео)Яркое мероприятие, в рамках которого местные и иностранные художники представляют необычные фотоинсталляции, будет проходить с 22 по 25 февраля 2018 года. В течение трех дней все желающие могут в вечернее время наблюдать захватывающее световое шоу в 13 локациях в центре города.
В первый день зрителям уже успели показать гигантскую статую символа Брюсселя - Писающего мальчика - с цветными струйками.
Как сообщал УНИАН, ранее в феврале в ОАЭ состоялся грандиозный фестиваль света, который было видно даже из космоса.
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