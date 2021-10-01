В конце экскурсии для всех гостей будет представлена возможность посетить эксклюзивный лаундж UMA.

В Дубае запускают экскурсии по отелю Burj Al Arab под названием "Burj Al Arab изнутри". Тур позволит жителям ОАЭ и туристам познакомиться с миром знаменитого отеля.

В ходе экскурсии, которая продлится 90 минут, гости отправятся в путешествие с дворецким и услышат историю отеля и узнают, что делает его вехой архитектурных инноваций. Тур включает в себя посещение знаменитого атриума отеля и шикарного королевского люкса. Отель также подготовил цифровую экспозицию, которая позволит гостям прожить историю отеля, узнать с чего все начиналось.

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Хосе Сильва, генеральный директор Jumeirah Group, отметил, что "Burj Al Arab изнутри" - эксклюзивная экскурсия, соответствующая инновационному духу города. "Поскольку мир заново открывает для себя путешествия, мы приглашаем гостей первым делом заглянуть внутрь "подлинного места роскоши". Это уникальная возможность познакомиться с арабским великолепием во всей его красе", - отметил он.

В конце экскурсии для всех гостей будет представлена возможность посетить эксклюзивный лаундж UMA. Здесь туристы смогут полюбоваться Персидским заливом, покушать и отведать коктейли, передают russianemirates.com.

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Автор: Ирина Погорелая