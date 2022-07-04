Всем, кто направляется в Австралию, больше не придется заполнять так называемую Digital Passenger Declaration, подтверждающую их COVID-статус.

Австралия с 6 июля 2022 года отменяет все ковидные ограничения для иностранных туристов, въезжащих в страну.

Об этом пишет The Independent.

Уже с ближайшей среды всем, кто направляется в Австралию, больше не придется заполнять так называемую Digital Passenger Declaration, подтверждающую их COVID-статус.

Таким образом австралийские власти надеются уменьшить очереди в аэропортах страны, а также привлечь больше иностранных квалифицированніх работников и туристов.

Тем не менее, ношение масок в самолетах, направляющихся в Австралию, все еще будет обязательным.

Как сообщал УНИАН, в Австралии с начала пандемии коронавируса действовали одни из самых строгих в мире карантинных ограничений – почти два года страна оставалась полностью закрытой для иностранцев.

В феврале 2022 года Австралия наконец открылась для иностранных туристов, однако с целым рядом условий.

В течение весны 2022 года в самой Австралии были сняты практически все карантинные ограничения.

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