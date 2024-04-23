Сейчас в заповеднике доступны три локации.

Национальный заповедник "Хортица" в Запорожье снова открыли для посетителей, а именно - его северо-восточную часть.

Как говорится в сюжете ТСН, из-за решения совета обороны области заповедник был закрыт с начала полномасштабного вторжения России.

Сейчас свободный доступ к трем локациям заповедника - кургану Единства, Казацкому Кругу и историко-культурному комплексу "Запорожская Сечь".

"Теперь живописными местами "Хортицы" можно насладиться без препятствий: пройтись по Тарасовой тропе, по дороге к Сечи, остановиться возле двухметрового железного трезубца", - говорится в сюжете.

На кургане Единства установлен самый высокий в Запорожской области флагшток с флагом Украины, куда стоит сходить посетителям. Повсюду рядом указатели. Вскоре заработают и экскурсии.

"Это будут исторические экскурсии, связанные с эпохой казачества", - рассказывают в музее.

Также в ближайшее время в заповеднике откроется укрытие, где можно будет обезопаситься в случае воздушной тревоги.

В Одессе открыли Потемкинскую лестницу, которая была недоступна из-за войны

В центре Одессы с 20 апреля открыли для посещений знаменитую Потемкинскую лестницу, Стамбульский и Греческий парки, которые были закрыты в целях безопасности с февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В прошлом году для прогулок одесситов и гостей города стал доступным Приморский бульвар.

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