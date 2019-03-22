Bloomberg: «Грязная» гонка в Украине толкает выборы на тонкий лед

Кандидаты обмениваются громкими обвинениями, подрывая таким образом доверие к самим выборам.

Перед президентскими выборами в Украине перчатки окончательно сброшены. В ход идет все: от обвинений в подкупе избирателей до тайных записей и разоблачений сомнительных доноров. Есть даже так называемые технические кандидаты среди 39 тех, кто сейчас претендуют на кресло президента.

Об этом пишет Bloomberg, добавляя, что грязные трюки – не новинка для Украины. Они вообще частое явление в посткоммунистической Европе и продолжают подливать масло в огонь критических проблем вроде Brexit на Западе. Но история революций в Украине, которых в этом веке было уже две, делают украинские грязные игры особенными. Спросите об этом у Виктора Януковича, чья попытка сфальсифицировать свою победу на выборах в 2004 году привела к массовым протестам. А когда он все же получил президентство через пять лет, те же массовые протесты заставили его бежать в Россию в 2014-ом.

Читайте такжеWashington Post: Новому президенту Украины придется бороться со старой системой элит

«Если избиратели потеряют доверие к провозглашенному победителю, это может дать толчок началу уличных действий и насилию», - сказала исследователь Chatham House Орыся Луцевич.

В этом году большинство проблем перед выборами, которые пройдут 31 марта и в которых по опросам лидирует политический новичок Владимир Зеленский, создаются через правоохранительные органы. Министерство внутренних дел, которое считается более лояльным к Юлии Тимошенко, открыло производство относительно подкупа избирателей в пользу действующего президента за счет государственного и местного бюджетов. В свою очередь СБУ, которое считается лояльным к Петру Порошенко, давит на партию Тимошенко через аналогичные обвинения. Также издание напоминает о том, как МВД заявило о найденном устройстве, которым СБУ якобы прослушивало офис Зеленского. А в спецслужбе настаивают, что оборудование использовалось в другой операции, которая вовсе не связана с кандидатом в президенты.

Читайте такжеБоевики на Донбассе запугивают людей, которые планируют голосовать на выборах президента Украины

Также издание напоминает о различных подозрениях, что влиятельные украинские олигархи могут стоять за разными кандидатами на выборах или финансировать их кампании.

«Мы уже видим, что это самая грязная и самая позорная избирательная кампания за все время», - сказал изданию Александр Белецкий, который возглавляет партию, сформированную из ветеранов войны с Россией.