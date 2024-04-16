С памятника архитектуры открывается панорама на порт и Одесский залив.

В центре Одессы откроют для посещений знаменитую Потемкинскую лестницу и два парка, которые были закрыты в целях безопасности с февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, в Одессе с 20 апреля откроют для посещения Стамбульский и Греческий парки. Отмечается, что коммунальщики уже осуществили санитарную уборку территорий, подрезку деревьев, высадку цветов и зеленых насаждений. Отремонтирована парковая мебель, проверена система наружного освещения, работа фонтанов, а также подготовлены детские площадки.

"В прошлом году был открыт для посещения Приморский бульвар – самое любимое место прогулок одесситов и гостей нашего города. Сегодня имеем согласование от военной администрации и готовим к открытию Стамбульский и Греческий парки. Это стало возможным благодаря нашим военным – мужественным и храбрым стражам нашего города", – сказал городской голова Геннадий Труханов.

Он также поблагодарил страны, которые сначала приложили усилия, чтобы эти парки появились в Одессе, а сегодня оказывают всестороннюю помощь, чтобы защитить город от врага.

Кроме того, будет открыта для одесситов и гостей города легендарная Потемкинская лестница. В то же время улица Приморская, пролегающая под указанными местами, открыта исключительно для транспорта – пешеходное движение запрещено.

Вышеупомянутые парки и Потемкинская лестница, которые являются памятником архитектуры первой половины XIX века и одной из главных достопримечательностей города, расположены над акваторией Одесского залива (над Черным морем). В частности, с верхней лестницы открывается широкая панорама морского порта, гавани и Одесского залива.

Другие новости Одессы

15 апреля стало известно, что в Одессе из-за приближения лета решили продлить время продажи алкогольных напитков на один час – до 23.00 – и планируют официально открыть некоторые пляжи. На соответствующем совещании также обсудили возможность проведения в Одессе оздоровительного сезона, в частности предоставления услуг в прибрежной зоне.

По примеру прошлого года предложено обеспечить в городе работу нескольких пляжей, где будет проведено обследование и очистка морского дна от мусора, а также будет осуществляться постоянный мониторинг акватории по минной безопасности.

Вас также могут заинтересовать новости: