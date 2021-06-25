Выставка будет путешествовать по разным уголкам города, где в 2001-м побывал понтифик.

В рамках празднования 20-летия визита Папы Римского Иоанна Павла II в Украину во Львове открыли мобильный музей понтифика.

Как передает корреспондент УНИАН, мобильный музей «Дом св. Иоанна Павла II» – это 13-метровый грузовик, где представлены личные вещи Папы Римского, которыми он пользовался при жизни.

Выставка будет путешествовать по разным уголкам Львова, где в 2001-м побывал понтифик.

Среди экспонатов можно увидеть

рясу - священническую одежду, которую Иван Павел II носил на каждый день;

литургическую одежду, которую он надевал для свершения Евхаристии;

посох, на который он опирался в последние годы своей жизни;

чашу и дискос, на которых совершал Евхаристию;

епископский перстень - символ помолвки с церковью;

перьевую ручку, которой писал проповеди и послания, и подставку под бумагу;

оригинал незавершенного письма со словами: «Уважаемая госпожа»;

кухонные предметы и многое другое.

Экспонаты представил личный секретарь Иоанна Павла II, архиепископ Мечислав Мокшицкий.

Вход в музей бесплатный, а с собой посетители могут даже взять фрагменты текстов св. Иоанна Павла II. Кроме того, желающие имеют возможность оставить записи в книге посетителей, которые впоследствии опубликуют.

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Автор: Мирослава Бзикадзе