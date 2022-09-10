Ранее авиакомпания Air Moldova анонсировала возобновление авиарейсов в Москву с 1 октября.

Управление гражданской авиации Молдовы запретило местным авиакомпаниям возобновлять рейсы в Россию.

Как сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину, соответствующее решение принято в целях безопасности.

Он напомнил, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) и Европейское агентство по безопасности авиации (EASA) приостановили действие всех сертификатов и разрешений, выданных российским авиаоператорам.

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"Управление гражданской авиации Республики Молдова, с целью обеспечения авиационной безопасности... 10 сентября 2022 года издало оперативную директиву, которой запрещено осуществлять перевозки в воздушном пространстве РФ национальными авиаоператорами", - написал он.

Как сообщал УНИАН, на днях авиакомпания Air Moldova анонсировала возобновление авиарейсов в Москву с 1 октября. Компания пояснила, что приняла решение после якобы многочисленных обращений граждан Молдовы, которые хотят вернуться домой.

Напомним, молдовские авиакомпании с конца февраля прекратили полеты в Россию и не возобновили рейсы в этом направлении после частичного открытия воздушного пространства Молдовы.

Сейчас долететь из России в Молдову или обратно можно было только с пересадкой в стране за пределами ЕС. Самые удобные аэропорты стыковки - Стамбул и Ереван. Турция и Армения не вводили санкции против российских авиакомпаний, туда по-прежнему летают российские самолеты.

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