Въезд не для всех: пограничники уточнили, кто может попасть на территорию Польши

С 30 мая в Польше действуют новые послабления карантинных ограничений.

В Государственной пограничной службе напомнили украинцам, что далеко не всем гражданам разрешен въезд на территорию соседней Польши.

Об этом говорится в сообщении пограничного ведомства со ссылкой на информацию польской стороны.

Следовательно, на территории этой соседней страны могут попасть:

граждане Польши;

иностранные граждане, женатые, с ребенком (под опекой) граждан Польши;

лицо, имеющее Карту Поляка;

лица, имеющие дипломатический ранг, и члены их семей;

иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание на территории Польши;

иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши;

лица, которые осуществляют грузовые перевозки;

водители, осуществляющие грузовые перевозки, однако въезжающих на территорию Польши на другом виде транспорта чем грузовой;

ученики и студенты, которые получают образование в РП;

граждане государств членов Европейского Союза, Европейского экономического пространства (ЕЭП) или Швейцарской Конфедерации, а также их супруги и дети, которые следуют по территории РП до места проживания или пребывания (продолжительностью не более 12 часов от момента пересечения границы РП).

"Просим граждан учесть данную информацию при планировании поездки в Республику Польша", - отметили в ГПСУ.

Как сообщал УНИАН, с 30 мая Польша перешла к новому этапу ослабление карантина: в стране разрешили проводить концерты под открытым небом и массовые собрания.

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