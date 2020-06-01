Въезд не для всех: пограничники уточнили, кто может попасть на территорию Польши
13:39, 01 июня 2020Новости туризма
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С 30 мая в Польше действуют новые послабления карантинных ограничений.
Польша установила ограничение на въезд / фото twitter.com/straz_graniczna
В Государственной пограничной службе напомнили украинцам, что далеко не всем гражданам разрешен въезд на территорию соседней Польши.
Об этом говорится в сообщении пограничного ведомства со ссылкой на информацию польской стороны.
Следовательно, на территории этой соседней страны могут попасть:
- граждане Польши;
- иностранные граждане, женатые, с ребенком (под опекой) граждан Польши;
- лицо, имеющее Карту Поляка;
- лица, имеющие дипломатический ранг, и члены их семей;
- иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание на территории Польши;
- иностранцы, которые имеют право работать на территории Польши;
- лица, которые осуществляют грузовые перевозки;
- водители, осуществляющие грузовые перевозки, однако въезжающих на территорию Польши на другом виде транспорта чем грузовой;
- ученики и студенты, которые получают образование в РП;
- граждане государств членов Европейского Союза, Европейского экономического пространства (ЕЭП) или Швейцарской Конфедерации, а также их супруги и дети, которые следуют по территории РП до места проживания или пребывания (продолжительностью не более 12 часов от момента пересечения границы РП).
"Просим граждан учесть данную информацию при планировании поездки в Республику Польша", - отметили в ГПСУ.
Как сообщал УНИАН, с 30 мая Польша перешла к новому этапу ослабление карантина: в стране разрешили проводить концерты под открытым небом и массовые собрания.
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