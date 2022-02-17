Вьетнам оставался полностью закрытым для иностранных туристов, начиная с марта 2020 года.

Вьетнам с 15 марта 2022 года откроется для полностью вакцинированных иностранных посетителей.

Об этом пишет The Independent со ссылкой на решение властей страны, которые должны представить подробный план открытия для туристов в ближайшие недели.

В частности, с 15 марта путешественники старше 12 лет, у которых есть доказательства двух прививок, при этом вторая доза была введена в период от 14 дней до шести месяцев до поездки, будут считаться полностью вакцинированными и смогут въезжать в страну.

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Кроме того, все иностранные посетители в возрасте от двух лет должны будут предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до поездки, а по прибытию во Вьетнам должны будут дополнительно сдать быстрый тест на антиген. Дети в возрасте до двух лет освобождаются от обязательного тестирования.

Помимо этого, туристам придется самоизолироваться в отеле на один день, пока они будут ждат результатов второго теста. После получения отрицательного результата можно будет свободно перемещаться по стране.

Также Вьетнам будет требовать наличие туристической страховки с покрытием не менее 10 000 долларов США, включающей расходы на лечение коронавируса.

Дополнительно путешественники должны будут установить приложение для отслеживания во Вьетнаме и держать свой телефон включенным во время путешествия.

При этом украинским туристам для посещения Вьетнама нужна виза. В докарантинные времена ее можно было получить по прибытию в страну, но сейчас лучше уточнять эту информацию в посольстве.

Отметим, это Вьетнам оставался полностью закрытым для иностранных туристов, начиная с марта 2020 года. Попасть в страну могли только отдельные категории иностранных граждан.

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