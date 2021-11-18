Ни одну страну из списка не исключили, но Украину в список не вернули.

Совет Европейского Союза обновил "зеленый" список стран, гражданам которых разрешен въезд в страны-члены ЕС в период пандемии коронавирусной инфекции, и добавил в список Индонезию, но Украину не вернул.

Как говорится в сообщении Совета Евросоюз, обновлен список третьих стран, отдельных административных регионов и территорий, в отношении граждан которых карантинные ограничения на внешних границах подлежат постепенной отмене, начиная с 18 ноября.

В частности, в список стран, гражданам которых разрешен въезд, добавили Индонезию, но ни одну страну не исключили.

Также в ЕС и в дальнейшем действует разрешение на въезд гражданам из таких государств, как Аргентина, Австралия, Бахрейн, Канада, Чили, Колумбия, Иордания, Кувейт, Намибия, Перу, Новая Зеландия, Катар, Руанда, Саудовская Аравия, Южная Корея, ОАЭ, Уругвай, а также Китай, но в том случае, если китайские власти тоже на принципах взаимности отменят ограничения для граждан стран-членов ЕС.

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Список этих стран будет пересматриваться каждые две недели и, в случае необходимости, может обновляться.

Кроме того, согласно сообщению, ограничения на поездки могут быть отменены для специальных административных регионов Китая - Гонконг и Макао.

Отдельно сказано, что постепенно можно отменять ограничения для Тайваня как для образования, которое не признано как государство по крайней мере одной страной-членом ЕС.

Резиденты Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны считаться резидентами Евросоюза для посещения ЕС.

Также эта рекомендация касается ассоциированных стран с Шенгеном: это Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября Совет ЕС исключил Украину из "зеленого" списка стран.

В то же время, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поручил всем дипломатическим учреждениям Украины в странах Европейского Союза приложить усилия для сохранения открытости границ для украинцев в Евросоюзе. В МИД отмечают, что официальная рекомендация Совета ЕС относительно исключения Украины из "зеленого списка" не означает, что украинцев ждет тотальное закрытие границ Евросоюза.

Так, 15 стран-членов Евросоюза сохранили возможность вакцинированным украинцам путешествовать. Это Австрия, Бельгия, Дания, Эстония, Кипр, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Ирландия, Словакия, Швеция, Франция, Испания, Греция и Латвия.

По словам Кулебы, остальные 12 стран-членов Евросоюза вообще не меняли правила въезда для украинцев после исключения Украины из "зеленого списка". Среди этих стран, к примеру, Болгария, которая с 30 октября закрыла въезд украинским туристам. Также въезд закрыт в Мальту.

Автор: Виталий Саенко