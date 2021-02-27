Это редкое явление происходит из-за низких приливов.

В Венеции в последние дни наблюдается довольно редкое явление - уровень воды в части каналов упал настолько, что они почти высохли.

Это происходит из-за низких приливов, сообщает Европейская правда со ссылкой на Venezia Today.

Низкие приливы привели к высыханию небольших каналов и открыли берега Гранд-канала. Такое явление вызвано высоким атмосферным давлением, которое сейчас наблюдается над Италией. Именно оно влияет на подъем уровня воды.

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В частности, в эту пятницу минимальный прилив в Венеции был на 48 сантиметров ниже середины моря, а на выходные муниципальный центр приливов и отливов прогнозирует цифры еще ниже: отрицательный пик -55 сантиметров в субботу и -50 сантиметров в воскресенье, 28 февраля.

Впрочем, это не самое большое падение уровня приливов для Венеции. Так, в январе 2019 года был зафиксирован минимум в -66 сантиметров, а в конце февраля 2008 года зафиксировали рекордные -83 сантиметра.

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Автор: УНИАН