Из-за пандемии и закрытых границ в этом году в Венецию практически не приезжали иностранные туристы.

Туристический налог в Венеции, который власти планировали ввести этим летом, перенесли на 2022 год.

Читайте такжеВ Венеции во время карнавального сезона провели церемонию полета ангела (видео)«Ввиду нынешней ситуации, связанной с пандемией COVID-19, мы решили сделать важный шаг с тем, чтобы поспособствовать восстановлению туристического потока», – сказал член муниципального совета Микеле Дзуин.

Так, туристы, которые приедут в Венецию после 1 января 2022 года, должны будут оплачивать новый налог. Пока неизвестно, какой размер определят власти. Летом они говорили о 10 евро на человека, передает 34travel.me.

Из-за пандемии и закрытых границ в этом году в Венецию практически не приезжали иностранцы. Экономика города во многом зависит от туризма, поэтому властям важно перезапустить процессы и восстановить их после COVID-19.

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Автор: УНИАН