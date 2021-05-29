Кандидат должен быть изобретательным и уметь управлять моторной лодкой.

В Шотландии на необитаемый остров ищут постоянного надзирателя, который поддерживал бы его в надлежащем состоянии для туристов летом.

Об этом пишет BBC.

Остров Мартин расположен недалеко от Аллапул напротив древнего форта викингов и имеет несколько пляжей, маленький музей и холм, с которого открываются фантастические пейзажи.

На собеседование приглашают как одиночек, так и пары. Надзиратель-волонтер станет первым постоянным жителем на Мартине за последние 30 лет. Остров – экологически чистый.

Читайте такжеМАУ представила расписание рейсов в Албанию на летоСейчас его удерживает волонтерская организация. Директор Фонда Беки Томсон рассказала журналистам, что требуют от кандидата.

"Это немного по хозяйству. Им надо поддерживать три дома на острове, готовить их для посещения туристов, убирать общественные туалеты, приветствовать посетителей и следить, чтобы они соблюдали карантинные ограничения", – сказала женщина.

Работа будет занимать около 3 часов в день. Взамен надзиратель получает возможность жить на маленьком райском острове в предоставленном доме, зарабатывать 150 фунтов стерлингов в неделю и наслаждаться всем, что может предложить остров.

Ближайший материк от острова находится в 1,6 км. Площадь острова составляет всего 400 акров. Здесь нет горячей воды, однако есть небольшое электрическое устройство на солнечной батарее, которым можно заряжать гаджеты или фонари.

Надзиратель должен быть изобретательным и, вероятно, очень практичным. Он должен уметь управлять моторной лодкой, ведь это единственный транспорт, которым можно добраться до материка.

Срок подачи заявки до 22: 00 по местному времени 1 июня.

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Автор: Яна Ставская