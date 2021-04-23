Проходит она в Закарпатском музее народной архитектуры и быта.

В Ужгороде открылась выставка "Мир писанки-2021". Побывал на ней и корреспондент УНИАН.

Читайте такжеВ Киеве стартовал традиционный фестиваль писанок, теперь еще и с кроликами (фото, видео)В этом году в выставке приняли участие мастера не только из Закарпатской области, но и из Киевской, Львовской, Тернопольской и Херсонской. Всего было представлено около 500 писанок.

Ее цель – популяризация и развитие народных традиций на Закарпатье, ознакомление с разновидностями росписи писанки, воспроизведение ее аутентичных образцов.

Что известно о писанках

Писанка - яйцо, декорированное традиционными символами, которые пишутся с помощью воска и красителей.

В представлениях многих народов яйцо воплощало источник жизни и всей Вселенной.

Фестивали писанок традиционно проходят во Львове и Ужгороде, в последнем городе в этом году проходит седьмая выставка писанок.

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Автор: Ольга Робейко