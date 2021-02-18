Пять из восьми поездов будут курсировать в карпатском направлении.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) к 8 Марта запускает восемь дополнительных поездов, из которых пять будут курсировать в карпатском направлении, сообщила пресс-служба компании.

В частности, компания назначила следующие дополнительные поезда:

№43 Киев - Ивано-Франковск (отправление из Киева - 5, 9 марта, из Ивано-Франковска - 4 и 8 марта);

(отправление из Киева - 5, 9 марта, из Ивано-Франковска - 4 и 8 марта); №235 Киев – Ужгород (из Киева - 5, 7 марта, в обратном направлении - 6, 8 марта);

(из Киева - 5, 7 марта, в обратном направлении - 6, 8 марта); №168 Львов – Одесса (8 марта туда и назад);

(8 марта туда и назад); №136 Одесса – Черновцы (из Одессы - 3, 5, 7, 9 марта, из Черновцов - 4, 6, 8, 10 марта);

(из Одессы - 3, 5, 7, 9 марта, из Черновцов - 4, 6, 8, 10 марта); №249/250 Киев – Черновцы (из Киева - 26 февраля, 1, 5, 7 и 9 марта, из Черновцов – 25, 28 февраля, 4, 6, 8 марта);

(из Киева - 26 февраля, 1, 5, 7 и 9 марта, из Черновцов – 25, 28 февраля, 4, 6, 8 марта); №197/198 Киев - Ковель (8 марта туда и назад);

(8 марта туда и назад); №72 Киев - Запорожье (из Киева - 5, 9 марта, из Запорожья - 4 и 8 марта);

(из Киева - 5, 9 марта, из Запорожья - 4 и 8 марта); №779/780 Сумы - Киев - Винница (будет курсировать 5 и 8 марта).

Также сообщается об одном дополнительном рейсе поезда Киев - Ворохта - Рахов.

Он назначен на субботу, 20 февраля.

Поезд отправится из Киева в 15:02 и прибудет в Ворохту в 5:31, в Рахов - 6:58. В обратном направлении отправится из Рахова в 18:00, из Ворохты в 19:42 и прибудет в Киев в 09:55.

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Как сообщал УНИАН, УЗ в январе 2021 года, по сравнению с декабрем 2020 года, увеличила перевозку пассажиров поездами дальнего следования на 33,1% - до 1,43 млн человек с 1,07 млн.

Справка. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец