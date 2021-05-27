Речь идет о спортивных, культурных, общественных мероприятиях и выставках искусств.

С 6 июня на публичные мероприятия в Объединенных Арабских Эмиратах будут допускаться только зрители, прошедшие вакцинацию от COVID-19.

Как сообщила официальный представитель сектора здравоохранения ОАЭ Фарида Аль Хосани, речь идет о спортивных, культурных, общественных мероприятиях и выставках искусств.

Она отметила, что участники мероприятий также будут сдавать ПЦР-тесты, срок годности которых будет составлять 48 часов (до начала мероприятия). Посетить любые мероприятия смогут только те, кто имеет в приложении Al Hosn активную отметку E.

Все участники мероприятий, включая организаторов и гостей, будут обязаны носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Читайте такжеНеизведанные Эмираты: величие и спокойствие Рас-эль-ХаймыС 17 мая года в Дубае разрешил ресторанам, кафе и торговым центрам возобновить проведение развлекательных и иных мероприятий на своих площадках (сроком на 1 месяц) при условии соблюдения мер предосторожности и только с артистами, прошедшими полную вакцинацию от коронавируса.

Период действия разрешений может быть продлен по результатам тестового периода. Все развлекательные площадки могут увеличить заполняемость помещений до 70%, отели – до 100%. Для всех участников мероприятий сохраняются правила постоянного ношения масок и социальной дистанции.

Разрешения выдаются на проведение спортивных и общественных мероприятий, включая церемонии вручения наград и гала-ужины, а также концерты, на указанный тестовый период. Все участники мероприятий, включая организаторов и зрителей, должны быть вакцинированы, передают russianemirates.com.

Максимальное число гостей на крытых площадках не должно превышать 1500, на открытых – 2500. При этом площадки разрешено заполнять не более чем 70%. На свадьбы в банкетных залах и отелях разрешено собирать не более 100 гостей (при условии прохождения вакцинации), в домах – не более 30 (гости должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию).

В ресторанах за один стол разрешено сажать до 10 человек, в кофейнях – до шести. Рестораны также получили разрешение на возобновление бранчей. Более того, для вакцинированных от COVID-19 гостей открылись после карантина бары.

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Автор: Ирина Погорелая