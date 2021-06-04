Уже по меньшей мере четыре государства готовы признавать письменный документ о вакцинации, выданный в Украине.

Украина договаривается с несколькими странами о признании отечественных бумажных сертификатов о вакцинации против COVID-19.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "Сніданку з 1+1".

Он напомнил, что бумажный сертификат о вакцинации Кабмин утвердил в прошлом году, этот документ соответствует международным стандартам.

"Когда человек делает вакцинацию, он должен попросить, чтобы ему его оформили. Это бумажная история. Но Европейский союз решил ввести цифровой сертификат или паспорт вакцинации. Мы в Министерстве иностранных дел объединили наших коллег из Министерства здравоохранения, Министерства цифровой трансформации с Европейским союзом, и они уже предметно разговаривают о том, чтобы наш цифровой сертификат был полностью синхронизирован с европейским", - сказал Кулеба.

В то же время признавать бумажный документ, по словам министра, уже готовы несколько стран.

"Цифровой сертификат будет синхронизирован с сертификатом Евросоюза. Это будет с июля. Но мы не хотим ждать до июля, поэтому я начал работу с некоторыми соседними странами о признании письменных сертификатов. Мы сейчас договорились об этом с Венгрией, Молдова готова, Грузия готова. Турция готова заключать такое соглашение", - отметил Кулеба, добавив, что еще нужен "определенный бумажный процесс документооборота".

"Паспорта вакцинации" в Украине и Европе

Ранее в мае вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что запуск электронных сертификатов вакцинации против COVID-19 с информацией о том, вакцинирован ли человек и когда, запланирован в Украине с 1 июля этого года.

По словам министра, планируется, что украинцы будут иметь два сертификата - внутренний и международный. Он подчеркивал, что международному сертификату предоставляется приоритет и тот разрабатывается на основе опыта других стран.

Позже, 21 мая, Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС поддержал договоренность Совета ЕС и Европейского парламента по введению цифровых COVID-сертификатов с 1 июля.

Во вторник, 1 июня, семь стран Европейского союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации.

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Автор: Катерина Комолова