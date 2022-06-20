Эти варианты вам точно понравятся.

Температура воздуха закрепилась на достаточно высоком уровне, а это значит, что можно открывать пляжный сезон. Какой купальник будет в тренде и какая модель подойдет именно вам - читайте на УНИАН.

Купальник с топом

Однотонные цветные купальники больше подойдут девушкам, которые любят лаконичный стиль. Главное их преимущество в том, что они идеально подчеркивают загар.

Купальник на одно плечо

Этот фасон стал мегапопулярным еще в прошлом году. Он достаточно изящно смотрится на ключицах, а также вы можете не переживать, что он слетит с вас в самый неподходящий момент.

Купальник на завязках

Вещи на завязках, в том числе и купальнике сразу покорили сердца всех модниц. Они выглядят очень сексуально, романтично и стильно. Единственный минус такого купальника в том, что ваш загар, скорее всего, будет неравномерным. Зато сделаете красивые фотографии.

Сдельный купальник

Этот фасон купальника подойдет девушкам невысокого роста. Также он способен скрыть определенные недостатки тела. Если вас что-то смущает в вашей фигуре, то сдельный купальник - именно то, что вам нужно.

Купальник с рукавами-фонариками

Купальник с рукавами-фонариками - это трендовая модель, которая точно вам приглянется. Также обратите внимание на модный цветочный принт.

Вас также могут заинтересовать новости: