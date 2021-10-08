В стране 75% населения привились от коронавируса хотя бы одной дозой вакцины.

Власти Италии, где начал извергаться популярный у туристов вулкан Стромболи, ослабят коронавирусные ограничения на культурных и спортивных мероприятиях. Новые правила вступят в силу с 11 октября.

Об этом пишет издание Reuters.

Итальянские власти с 11 октября отменят лимит в 50% заполнения для кинотеатров, театров и концертных площадок. Теперь можно будет заполнять все места посетителями

В то же время максимальную заполненность закрытых спортивных площадок увеличат с 35% до 60%, а площадки на открытом воздухе могут быть заполнены на 75%.

Читайте такжеСтало известно, в каком городе пройдет Евровидение-2022При этом закрытые дискотеки и ночные клубы могут быть заполнены на 50%, а на открытом воздухе – на 75%.

В то же время указано, что на культурные и спортивные мероприятия будут пускать только тех, у кого есть Green Pass – документ, подтверждающий вакцинацию от COVID-19, отрицательный тест или недавно перенесенную болезнь.

Стоит отметить, что в Италии одну прививку получили около 75% населения страны, а 69% - полностью вакцинированы.

Условия въезда в Италию для украинских туристов:

наличие справки об отрицательном результате молекулярного или антигенного тестирования на Covid-19, который должен быть сделан не более чем за 72 часа до приезда;

заполненная онлайн форма санитарного контроля Passenger Locator Form, которая доступна по ссылке;

по прибытию в Италию граждане должны пройти самоизоляцию продолжительностью пять дней, после чего сделать повторный тест на Covid-19, который должен подтвердить отрицательный результат.

Проходить самоизоляцию не нужно, если гражданин имеет отрицательный результат молекулярного или антигенного теста на Covid-19, а также предоставил перевозчику или любому другому уполномоченному лицу соответствующий "зеленый" сертификат (Green Pass) европейского образца об окончании полного курса вакцинации одной из утвержденных Европейским агентством по лекарственным средствам вакциной (Pfizer, Johnson and Johnson, Moderna, AstraZeneca) (зеленый паспорт всегда предоставляется вместе с отрицательным результатом тестирования).

Дети в возрасте до шести (6) лет всегда освобождаются от требования молекулярного или антигенного теста, но все равно должны самоизолироваться, при наличии такой необходимости.

Вышеупомянутые положения действуют до 25 октября 2021 года.

Автор: Анастасия Горбачева