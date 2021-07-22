Вымирающий городок в Испании под названием Гриегос предложил семьям со всего мира бесплатные дома и работу.
Об этом сообщает NY Post.
В городке, который располагается на северо-востоке Испании, в последние годы сократилось население до 132 человек, поэтому мэрия придумала оригинальный способ борьбы с депопуляцией.
На данный момент для аренды доступно всего три дома и два рабочих места, но останавливаться на этом мэрия не планирует.
"Мы предлагаем вам поработать на кухне в ресторане Paladar de Aragón. Также вы можете управлять отелем-рестораном "Гриегос", расположенным на главной площади. Если вы работаете удаленно, вы можете пользоваться нашим коворкингом", - говорится в объявлении
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Первые три месяца проживания будут бесплатными, после чего арендную плату поднимут до 225 евро в месяц. Город отдаст предпочтение семьям с детьми, чтобы спасти местную школу, в которой учится всего девять учеников. За каждого ребенка предусмотрена скидка на аренду в размере 50 евро, поэтому семьи с двумя детьми будут платить за дом всего 125 евро в месяц.
Мэрия Гриегоса получила уже более 3000 заявок со всего мира, и приток кандидатов продолжается. Не исключено, что в случае успеха другие испанские города предложат аналогичные условия, поскольку население в удаленных уголках страны постоянно сокращается.
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