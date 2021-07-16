При этом заведения в Греции обязаны ограничить количество посетителей.

В Греции усилили карантинные ограничения на фоне резкого увеличения новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Клиентов баров, ресторанов и ночных клубов обязали иметь при себе доказательства вакцинации от коронавируса или справку о выздоровлении.

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Сами заведения обязаны ограничить количество посетителей до 85% от максимального количества сидячих мест.

Отдых в Греции: что известно

Греция официально открыла границы для туристов из Украины еще с 14 мая 2021 года.

В июле министерство туризма Греции объявило о двух важных изменениях для туристов, въезжающих в Грецию. Изменения касаются правил въезда в связи с коронавирусом.

Глава МИД Греции заявил, что Афины планируют признать украинские сертификаты вакцинации от COVID-19.

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Автор: Александр Топчий