Новые правила начнут действовать уже с 22 июля.

Правительство Австрии усилит карантин из-за роста новых случаев COVID-19. Новые правила начнут действовать с 22 июля.

Об этом сообщает The Local.

Правительство страны планировало смягчить меры с 22 июля, но количество заболевших COVID начало увеличиваться, поэтому карантин решили частично усилить. Маски не будут обязательными в розничной торговле, но их придется носить в общественном транспорте и супермаркетах.

Кроме того, ходить в ночные клубы смогут только вакцинированные граждане или получившие отрицательный ПЦР-тест не менее чем за 72 часов до мероприятия.

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В то же время граждан, которые переболели COVID-19, или имеют отрицательный тест на антигены, пускать не будут.

Открытие границ для украинских туристов

14 июля послы ЕС утвердили решение включить Украину в перечень третьих стран, из которых разрешен въезд.

Украинцы, получившие две дозы китайской вакцины от коронавируса CoronaVac и имеющие международное свидетельство, могут посетить 11 стран Европы.

Кроме того, временно въезжать в Словению можно украинцам "при условии предоставления отрицательного теста на COVID-19 методом ПЦР (за 72 часа до пересечения границы) или отрицательного экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 48 часов до пересечения границы), или сертификата о прививке против COVID-19".

Вакцинированным от COVID-19 туристам разрешили въезд в Финляндию. Новые правила вступят в силу с 26 июля. Для въезда в страну необходимо будет предъявить справку о полной вакцинации от COVID-19 препаратом, одобренным ЕС или ВОЗ.

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Автор: Анастасия Горбачева