Новые правила вступают в силу 27 декабря.

Власти Дании изменили правила въезда в страну из-за ситуации с коронавирусом. Теперь все туристы обязаны сдавать тест на COVID-19, даже при наличии COVID-сертификата.

Об этом сообщает The Local.

"Дания вводит новое ограничение, обязывающее всех путешественников проходить тест на COVID-19 для въезда в страну. Жители Дании могут пройти тест в течение 24 часов с момента прибытия, в то время как все остальные путешественники должны пройти тест до отъезда", - говорится в сообщении.

Данное требование распространяется на всех, кто въезжает страну, независимо от того, вакцинирован человек или нет. Министерство здравоохранения Дании указало, что иностранные туристы могут сделать ПЦР-тест за 72 часа до прибытия в страну или экспресс-тест на антиген за 48 часов.

Читайте такжеКакие страны мира открыли границы для украинцевНовые правила вступают в силу 27 декабря. Предварительно, ограничения будут действовать три недели - до 17 января.

Омикрон бушует в мире

18 декабря власти Австрии ввели дополнительные ограничения на въезд в страну, чтобы замедлить распространение там штамма коронавируса "Омикрон". С 20 декабря от въезжающих будут требовать документы, подтверждающие наличие троекратной прививки от коронавируса, либо справку о перенесенном за последний год заболевании ковидом. Тем, кто не сделал третью, бустерную прививку, придется предъявить отрицательный ПЦР-тест или немедленно отправиться на карантин.

Из-за перегрузки системы здравоохранения в Лондоне и вовсе объявили режим чрезвычайной ситуации. В свою очередь правительство Нидерландов объявило строгий карантин.

При этом премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что в стране вернут требование ношения масок на улице в связи с резким ростом числа случаев заражения коронавирусом.

Власти Таиланда с 22 декабря существенно ограничили въезд туристов. Доступна только одна провинция - Пхукет.

А вот Болгария наоборот открылась для туристов из Украины.

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