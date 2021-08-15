На экспозиции под открытым небом собрали фотографии о событиях, которые происходили в Украине во времена независимости.

На одной из центральных улиц Праги открыли фотовыставку, где собрали фотографии самых важных событий со времен обретения Украиной независимости 24 августа 1991 года.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Выставку торжественно открыл посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Мы хотим донести европейцам и непосредственно чехам правду о том, что произошло в 2014 году: оккупация Крыма, агрессия на Донбассе, про нашу армию. Также эта выставка является уникальной, потому что направлена на чешско-украинские отношения. Например о Вацлаве Гавеле и Украине и об украинцах, которые жили и живут здесь в Чехии", – рассказал Перебийнис.

На экспозиции под открытым небом собрали дипломатические, культурные, научные и спортивные события, происходившие в Украине во времена независимости.

В то же время на выставке есть также фотографии, изображающие и трагические события современной истории Украины, например, российскую агрессию в Крыму и на Донбассе.

Продлится экспозиция "30 лет свободы" до 30 августа.

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Автор: Тамара Отовская