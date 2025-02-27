Группа туристов из Новой Зеландии пыталась попасть на территорию фонтана с нарушением правил.

Туриста из Новой Зеландии оштрафовали на 500 евро за то, что он нырнул в знаменитый фонтан Треви в центре Рима, который в конце 2024 года вновь открыли для туристов, хотя и с некоторыми ограничениями.

Как пишет CNN Travel, в воскресенье вечером горе-туриста и его двух соотечественников остановили полицейские, когда они попытались зайти на площадь возле фонтана Треви в обход установленных правил. Пока их выводили из этого района, 30-летний мужчина вырвался из рук полиции и прыгнул в фонтан.

Дело в том, что в 2024 году город ввел систему ограничения количества посетителей перед фонтаном до 400 человек за раз. На данный момент зона доступа открыта с 9 утра до 9 вечера ежедневно, однако город рассматривает возможность введения небольшой платы за вход. Оштрафованный новозеландец обошел контролируемую зону и вошел в фонтан, перебравшись через мраморные скульптуры вокруг его чаши.

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При этом представитель полиции Рима добавил в комментарии изданию, что турист вероятно находился под воздействие алкоголя.

Помимо штрафа новозеландец также получил пожизненный запрет посещать эту достопримечательность.

Стоит отметить, что соблазн искупаться в этом барочном фонтане 18 века возникает у многих туристов, вдохновленных фильмом Федерико Феллини 1960 года "Сладкая жизнь", в котором Анита Экберг в вечернем платье зашла в воду, мурлыча своему возлюбленному в исполнении Марчелло Мастроянни, чтобы он присоединился к ней.

По данным римской полиции, ежегодно около дюжины туристов штрафуются за то, что они окунули что-либо в фонтан – от пальцев ног до бутылок с водой.

Кроме того, полицейские ловят все больше потенциальных воров, пытающихся украсть часть из 1,5 миллионов евро монет, которые каждый год бросают в воду туристы – эти деньги ежедневно собирают муниципальные служащие, а потом направляют на благотворительность.

Как сообщал УНИАН, 2025 год в Рим пройдет под знаком праздника Юбилей – одного из важнейших событий для Католической церкви, которое отмечается раз в 25 лет.

В связи с этим город ожидает прибытия более чем 30 миллионов туристов, в том числе паломников. Это, в свою очередь, принесет определенные неудобства туристам – от нехватки жилья и толп на улицах до завышенных цен.

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