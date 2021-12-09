Авиарейс из Милана в Киев перенесли.

В Италии более сотни украинских туристов застряли в аэропорту из-за задержки рейса "Милан-Киев".

Об этом пишет ТСН.

Сообщается, что вылет самолета авиакомпании Wizz Air планировался на 21:30 8 декабря, однако его перенесли на 13:00 9 декабря. Объяснили это якобы "переработкой пилотов".

Там заявили, что самолет в Милане приземлился позже запланированного, так как персонал самолета потратил на подготовку воздушного судна больше времени и за день совершил несколько перелетов с опозданием. Именно поэтому для безопасности пассажиров вылет решили перенести на позже.

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Украинские туристы, вынужденно оставшиеся в аэропорту, возмущены сложившейся ситуацией. Они не понимают, почему на рейс назначили пилотов, которые уже имеют перебор летных часов в других странах. Также они указывают, что речь идет даже не о погодных условиях (снегопад), как приоритетном условии переноса рейса.

Сообщается, что пассажирка, летевшая на похороны отца, попросила вылететь в Украину другим рейсом, однако ей отказали.

Как сообщал УНИАН, недавно украинские туристы, которые совершали пеший поход в Турции, застряли там из-за смерти участника группы.

Автор: Олег Давыгора