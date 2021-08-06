В аэропорту "Львов" будут использовать вакцину "Pfizer" и "CoronaVac".

В международном аэропорту "Львов" имени Даниила Галицкого отныне будет функционировать центр вакцинации от СOVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

Отмечается, что вакцинацию будут проводить лицам, имеющим билеты на самолет, то есть, людям, которые прилетают во Львов и улетают в другие города.

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"Центр вакцинации в аэропорту открыли согласно решению Минздрава Украины по обеспечению безопасности лиц и увеличению количества вакцинированных. Здесь будут использовать вакцину "Pfizer" и "CoronaVac". В перспективе центр будет работать круглосуточно и для всех желающих, при наличии предварительной регистрации. Пока эти моменты согласовываются", - сообщил региональный координатор по вопросам вакцинации против коронавирусной инфекции во Львовской области Олег Когут.

В ОГА добавили, что сейчас в области функционирует 17 центров вакцинации населения.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Автор: Светлана Макринская