Ливерпуль стал третьим объектом, утратившим статус всемирного наследия.

Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО проголосовал за исключение британского Ливерпуля из списка объектов всемирного наследия из-за "необратимой утраты характеристик, указывающих на выдающуюся универсальную ценность объекта".

Объект "Ливерпуль - город мореходов и торговцев" внесли в список в 2004 году.

"Ливерпуль — город мореходов и торговцев" — это шесть участков в историческом центре и на территории доков Ливерпуля. Их внесли в список всемирного наследия в качестве свидетельства развития одного из крупнейших в мире торговых центров XVIII–XIX веков. В 2012 году их также внесли в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой уничтожения. Причиной этого стало строительство комплекса Liverpool Waters.

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"С тех пор осуществление этого проекта (Liverpool Waters.- ред.) наряду с другими разработками продолжилось как на территории объекта, так и в его буферной зоне. Комитет считает, что эти сооружения наносят ущерб подлинности и целостности объекта", - сообщается на сайте ЮНЕСКО.

Ливерпуль стал третьим объектом, утратившим статус всемирного наследия. Ранее из списка исключили Долину Эльбы около Дрездена в Германии и Резерват аравийской антилопы в Омане.

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Автор: Ирина Погорелая