"Укрзализныця" с 30 июня восстанавливает движение пригородных поездов в Волынской и Ривненской областях

В пресс-службе призвали пассажиров строго соблюдать все санитарные нормы и серьезно относиться к карантину.

Акционерная компания «Укрзализныця» с 30 июня частично восстанавливает движение пригородных поездов в Волынской и Ривненской областях.

Как сообщила пресс-служба компании, движение восстановлено согласно решению об ослаблении карантина от региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций областных государственных администраций.

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Так, с 30 июня возобновили свое курсирование следующие поезда: №6092/6091 Ривне - Львов, №6096/6095 Львов - Ривне, №6384/6383 Красное - Ривне - Здолбунов, №6382/6381 Здолбунов - Ривне - Красное, №6302 Березовка - Ковель, №6307 Ковель - Березовка, №6341/6342 Сарны - Здолбунов, №6335/6336 Здолбунов - Сарны, №6319/6321 Сарны - Рафаловка, Черторыйск - Ковель, №6320/6322 Ковель - Черторыйск, Рафаловка - Сарны.

В пресс-службе призывали пассажиров строго соблюдать все санитарные нормы и серьезно относиться к карантину.

«Напомним, что действуют ограничения по количеству пассажиров, а именно перевозки по Ривненской области в пределах 50 процентов количества мест для сидения, а по Волынской области в пределах количества мест для сидения. Также обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий будет осуществляться поездной бригадой и работниками военизированной охраны. В случае выявления нарушений железнодорожники будут вызывать работников Национальной полиции Украины», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с 26 июня «Укрзализныця» восстанавливает железнодорожное сообщение со Львовом

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