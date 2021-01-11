Завтра, 12 января, руководство компании представит этот проект общественности.

Акционерная компания «Укрзализныця» в партнерстве с компаниями Visa и Middleware Inc. планирует запустить чат-бот в мессенджерах Viber и Telegram с функцией продажи билетов.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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Отмечается, что чат-бот будет запущен на базе технологии Corezoid Hyperautomation Engine.

Пресс-служба также сообщила, что завтра, 12 января, руководство компании представит этот проект общественности.

Новые сервисы " Укрзализныци»

Компания «Укрзализныця» рассматривает возможность интеграции в систему онлайн-продажи билетов на поезд функции заказа еды.

В декабре «Укрзализныця» создала специальный центр обслуживания клиентов, которые заказывают групповые перевозки и другие услуги.

Справка УНИАН. "Укрзализныця" - акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта. По объемам грузовых перевозок украинская железная дорога занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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Автор: Павел Степанец