Туризм в условиях COVID-19: блогер рассказал, как вести себя при трансатлантическом перелете

Путешественник порекомендовал минимизировать контакты с поверхностями в самолете.

Путешественник и блогер Гилберт Отт совершил трансатлантический перелет во время пандемии коронавируса и рассказал, что нужно для избежания заражения инфекцией.

Его историю опубликовало издание Daily Mail.

Отт слетал бизнес-классом из Лондона в Нью-Йорк с пересадкой в Амстердаме. В аэропорту, по его словам, он прошел тройную проверку, а сотрудница аэропорта на регистрации призналась, что испытывает жуткий стресс.

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Также путешественник порекомендовал минимизировать контакты с поверхностями в самолете. Для этого он подготовил ланч-бокс с едой, а также скачал на свой планшет максимальное количество контента, чтобы не пользоваться мультимедийной системой на борту.

Вдобавок блогер взял с собой дезинфицирующие влажные салфетки, сменный комплект одежды, а также несколько масок.

Кроме того, Отт посоветовал путешественникам регистрироваться на рейс онлайн во избежание лишних разговоров с сотрудниками аэропорта.

Помимо прочего, он рекомендовал всегда выбирать кресла возле аварийных дверей или иллюминаторов и ни в коем случае не садиться у прохода.

Как сообщал УНИАН, международный аэропорт «Борисполь» рассказал, каких правил придется придерживаться пассажирам с началом запуска внутреннего авиасообщения 5 июня.

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