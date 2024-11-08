Рейс соединяет популярное место отдыха с важным азиатским транспортным центром.

Большинство дальнемагистральных авиарейсов длятся от шести до 15 часов, но есть один, который можно занести в категорию "супердалекомагистральных". Об этом пишет Express.

Речь идет о почти 19-часовом прямом перелете между нью-йоркским аэропортом имени Джона Кеннеди и сингапурским аэропортом Чанги. Путешественники садятся на борт Airbus A350 Singapore Airlines для удивительного путешествия длиной более 15 тысяч километров.

Полет продлится 18 часов 50 минут, а обратный путь из Сингапура в Нью-Йорк будет лишь на 10 минут короче. Для максимизации пространства и прибыльности этот самолет перевозит меньше пассажиров по сравнению с обычными рейсами, и, в частности, ему не хватает эконом-класса.

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"Зато большая часть салона предназначена для сидений бизнес-класса, а в задней части самолета есть секция премиум-эконом, которая предлагает больше комфорта и удобств, чем стандартный эконом-класс", - говорится в статье.

Отмечается, что некоторые из дополнительных функций этого более дорогого билета включают дополнительное пространство для ног, подножки, регулируемые подголовники, наушники с шумоподавлением и Wi-Fi:

"Бизнес-класс на этом рейсе разработан с учетом конфиденциальности и комфорта, он имеет сиденья 1-2-1 и полностью плоские кровати, что обеспечивает спокойное путешествие".

Пассажиры бизнес-класса могут даже заранее выбрать себе изысканные блюда - например, жареный стейк из говядины, жареные креветки и морские гребешки.

Цены на билеты на это сверхдальнее путешествие различаются, иногда достигая пятизначных цифр в зависимости от сезона и класса салона. Однако преимущество такого длительного рейса заключается в отсутствии пересадок.

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