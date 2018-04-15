Turkish airlines продали свой самый дорогой в истории авиабилет
16:24, 15 апреля 2018Новости туризма
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Иранец купил билет на самолет рейсом Стамбул – Лос-Анджелес и обратно в салоне бизнес-класса Boeing 777.
Иллюстрация / REUTERS
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines продала свой самый дорогой билет. В то же время, купить билет аналогичного направления можно было в 8 раз дешевле.
Об этом пишет 24 канал со ссылкой на NewsTurk.
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Иранец купил билет на самолет рейсом Стамбул – Лос-Анджелес и обратно в салоне бизнес-класса Boeing 777. За прямой перелет муж заплатил 8100 долларов.
Согласно с официальным сайтом авиакомпании, цена на самый дешевый авиабилет в Лос-Анджелес из Стамбула и обратно составляет 999 долларов.
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