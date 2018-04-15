Turkish airlines продали свой самый дорогой в истории авиабилет

16:24, 15 апреля 2018
Новости туризма
1074
Иллюстрация / REUTERS

Об этом пишет 24 канал со ссылкой на NewsTurk.

Читайте такжеTurkish Airlines открывает регулярные рейсы между Запорожьем и Стамбулом

Иранец купил билет на самолет рейсом Стамбул – Лос-Анджелес и обратно в салоне бизнес-класса Boeing 777. За прямой перелет муж заплатил 8100 долларов.

Согласно с официальным сайтом авиакомпании, цена на самый дешевый авиабилет в Лос-Анджелес из Стамбула и обратно составляет 999 долларов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Turkish Airlines#авиабилеты#авиакомпания Turkish Airlines