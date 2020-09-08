В Черниговской области выбрали шесть историко-культурных и природных объектов, которые будут развивать как «туристические магниты».
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Об этом сообщает пресс-служба Черниговской ОГА, напомнив, что ранее в этом году по инициативе президента Украины был основан проект «Туристические магниты Украины», предусматривающий определение в каждой области по три-пять наиболее привлекательных с точки зрения туризма объектов историко-культурного и природного значения для их дальнейшего развития и стимулирования внутреннего туризма, а также в перспективе привлечения иностранных туристов.
«В Черниговской области в перечень вошли такие достопримечательности: Национальный историко-культурный заповедник «Гетманская столица», Национальный архитектурно-исторический заповедник «Чернигов древний», Парк природы «Беремицкое» и Междуреченский региональный ландшафтный парк, Национальный историко-культурный заповедник «Качановка» и Новгород-Северский историко-культурный музей-заповедник «Слово о полку Игореве». Сейчас продолжается развитие этих магнитов в направлении улучшения материально-технической базы, инфраструктуры и продвижения», - рассказал заместитель директора Департамента культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской облгосадминистрации Павел Веселов.
Он также добавил, что Черниговщина занимает одно из ведущих мест в Украине по количеству памятников культурного наследия, которых здесь насчитывается около 9 тысяч, из них почти 2 тысяч - национального значения.
Развитие туризма в Украине: что такое «Туристические магниты Украины»
- В начале июня 2020 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал презентацию ряда проектов в регионах, которые помогут привлечь туристов.
- Руководителям ОГА поставили задачу подготовить концепции развития туризма в своих регионах. В частности, им поручили определить в каждой области по три-пять «туристических магнитов», то есть наиболее привлекательных с точки зрения туризма объектов историко-культурного и природного значения.
- В Государственном агентстве по развитию туризма заявили, что «туристические магниты» в Украине будут развивать в соответствии со стандартами ЕС.
- К середине июля 2020 года Министерство культуры и информационной политики Украины совместно с международными экспертами сформировало дорожную карту развития туризма, которая ляжет в основу стратегии развития туризма и курортов.
- 19 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О мерах по поддержке сферы культуры, охраны культурного наследия, развития креативных индустрий и туризма», который среди прочего предусматривает развитие современной туристической инфраструктуры в Украине.
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