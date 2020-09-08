В Черниговской области в перечень наиболее перспективных туристических локаций вошли шесть объектов.

В Черниговской области выбрали шесть историко-культурных и природных объектов, которые будут развивать как «туристические магниты».

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Об этом сообщает пресс-служба Черниговской ОГА, напомнив, что ранее в этом году по инициативе президента Украины был основан проект «Туристические магниты Украины», предусматривающий определение в каждой области по три-пять наиболее привлекательных с точки зрения туризма объектов историко-культурного и природного значения для их дальнейшего развития и стимулирования внутреннего туризма, а также в перспективе привлечения иностранных туристов.

«В Черниговской области в перечень вошли такие достопримечательности: Национальный историко-культурный заповедник «Гетманская столица», Национальный архитектурно-исторический заповедник «Чернигов древний», Парк природы «Беремицкое» и Междуреченский региональный ландшафтный парк, Национальный историко-культурный заповедник «Качановка» и Новгород-Северский историко-культурный музей-заповедник «Слово о полку Игореве». Сейчас продолжается развитие этих магнитов в направлении улучшения материально-технической базы, инфраструктуры и продвижения», - рассказал заместитель директора Департамента культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской облгосадминистрации Павел Веселов.

Он также добавил, что Черниговщина занимает одно из ведущих мест в Украине по количеству памятников культурного наследия, которых здесь насчитывается около 9 тысяч, из них почти 2 тысяч - национального значения.

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Автор: Марина Григоренко