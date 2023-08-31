Мужчина был арестован после попытки покинуть итальянский остров Сардиния с более 40 килограммами гальки в багажнике автомобиля.

Французский турист пытался вернуться в Ниццу на пароме из Порто-Торреса, что на северо-западе острова Сардиния, когда его остановили итальянские таможенники.

У него в багажнике автомобиля нашли 41 кг гальки и камней с пляжа Лампиану, которые были конфискованы и будут возвращены на место, пишет Newsweek со ссылкой на сообщение итальянской таможни.

Сардиния, большой итальянский остров в Средиземноморье, известен своими великолепными пляжами с белым песком, которые настолько ценны, что с 2017 года туристам запрещено вывозить с них песок и камни. Этот шаг был сделан для защиты пляжей от эрозии - процесса, который ускоряется, если туристы забирают песок.

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"Песчаные пляжи - одна из главных достопримечательностей Сардинии. Есть две угрозы: одна связана с эрозией, которая частично является естественной, а частично вызвана повышением уровня моря из-за изменения климата; вторая - это кража песка туристами", - рассказал ранее сардинский ученый-эколог Пьерлуиджи Кокко.

"Лишь небольшая часть туристов, посещающих Сардинию, тратит свое время на то, чтобы выкопать до 40 кг песка каждый. Но если умножить половину этой суммы на 5% от одного миллиона туристов в год, то через несколько лет это значительно поспособствует сокращению пляжей - главной причины, по которой туристов привлекает остров Сардиния", - добавил Кокко.

Штраф за вынос песка, гальки или ракушек с пляжа может составлять от 500 до 3000 евро.

Большая часть украденного песка продается, поскольку спрос на сардинские пляжные материалы в Интернете быстро растет. "Существует полноценный онлайн-рынок, и спрос на песок из Сардинии высок. Большинство покупателей - сборщики песка", - рассказал ранее Карло Лаццари, руководитель группы финансовой полиции Ольбии.

Местные активисты, выступающие за сохранение пляжей острова, прогнозировали в 2021 году, что с начала года до середины августа было вывезено не менее шести тонн песка.

Песок воровали с сардинских пляжей на протяжении десятилетий, а знаменитый пляж Спьяджа Роза на острове Буделли с розовой водой был разграблен до такой степени, что в середине 1990-х годов его закрыли для посещения.

В последние годы многие люди были задержаны за запрещенную перевозку песка и других пляжных материалов, в том числе в 2021 году семью, на которую вызвали полицию после того, как они наполнили пластиковую бутылку песком.

"Когда прибыла полиция, пара отрицала это и даже попыталась спрятать бутылку под пляжным полотенцем. Невероятно. Но, к сожалению, это не редкость", - рассказала тогда Андреа Абис, мэр города Кабрас.

В 2019 году такая же крупная "партия" найдена у французской пары, - они пытались вывезти почти 40 кг песка в 14 пластиковых бутылках на заднем сиденье машины. "Это был самый потрясающий случай на сегодняшний день. Пара хотела, чтобы их аквариум был украшен настоящим сардинским песком", - сказал Лаццари.

"Мы не хотим терроризировать туристов, которые для Сардинии являются ресурсом, а хотим информировать людей. Прежде всего, наша цель - защитить окружающую среду", - добавил Лаццари.

Борьба с кражей песка на Сардинии

Как сообщал УНИАН, в мае 2019 года пляжи Сардинии начали патрулировать офицеры и был введен штраф за нарушение вывоза песка - от 300 до 5 тысяч евро. В какой-то момент на складе в аэропорту Ольбии накопилось 10 тонн изъятого у улетающих туристов песка, камней, ракушек. Это все вернули на пляжи.

"Большинство заполняют песком поллитровые бутылки и не обращают внимания на тот вред, который наносится окружающей среде", - рассказали тогда местные чиновники.

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