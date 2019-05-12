На Сардинии торжественно открыли почетное консульство Украины

Глава МИД Украины отметил, что именно здесь несколько лет назад появился первый в Западной Европе памятник жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Министр иностранных дел Павел Климкин сообщил о торжественном открытии почетного консульства Украины в городе Кальяри (Сардиния).

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«В эти дни на Сардинии много важных событий и полезных знакомств. Украины и украинского здесь становится все больше в политическом, экономическом, а главное - в человеческом измерении. И это, безусловно, очень радует», - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, несколько лет назад именно здесь, в городском парке Монте Кларо появился первый в Западной Европе памятник жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

«Скульптура олицетворяет пять женских фигур, пять колосков. На их лицах написано страдание и боль, и вместе с тем - сила и достоинство. Автор монумента сардинский скульптор Армандо Лекка сумел соединить украинский и местный колорит, выбрав для работы типичный для этих краев камень - желтый трахей, что, по замыслу художника, символизирует цвет пшеницы», - говорится в сообщении.

Также Павел Климкин отметил, что «остается еще немного времени подписать Петицию на сайте немецкого бундестага о признании Голодомора геноцидом украинского народа».