В отелях Турции отменят "шведский стол" и уменьшат количество шезлонгов - СМИ

Ограничения введены для обеспечения эпидемиологической безопасности туристов.

В отелях Турции запретили организовывать питание по системе "шведский стол".

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой анонсировал новые правила для отелей, которые начнут действовать после запуска внутреннего туризма в конце мая. Турецкие отельеры откажутся от шведского стола для обеспечения эпидемиологической безопасности туристов после открытия гостиниц. Об этом сообщает Страна.UA со ссылкой на газету Ahaber.

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Согласно нововведениям, системы питания "шведский стол" больше не будет. Предполагается, что ее заменит комплексное меню. Как говорится в сообщении, в первую очередь откроются гостиницы, у которых есть сертификаты об отсутствии коронавируса. Поначалу они будут использовать для приема гостей только половину номерного фонда.

Кроме того, рестораны на территории гостиниц должны обеспечить социальное дистанцирование. Число шезлонгов на пляжах будет уменьшено вдвое. Некоторые отели смогут предложить семьям бунгало для проживания, а также закрепить за ними шезлонги на пляже или около бассейна.

Также некоторые ограничительные меры будут приняты в кафе, ресторанах и других развлекательных заведениях курортов. Так, повышенные требования будут к обслуживающему персоналу: они будут обязаны перед началом рабочего дня проходить медосмотр, работать в перчатках и масках, в некоторых случаях может быть использована специальная защитная одежда.

Как сообщал УНИАН, в Турции диагностировано уже 110 тыс. 130 случаев коронавируса.