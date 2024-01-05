Мюнхен, Мадрид и Лондон признали лучшими городами мира для женщин, путешествующих самостоятельно.

Все больше туристов предпочитают ездить в отпуск в одиночку, причем большую часть самостоятельных путешественников составляют женщины. Эксперт по туристическому страхованию InsureMyTrip составил свежий список лучших городов мира для одиноких женщин-туристок, оценив такие важные аспекты, как безопасность, гендерное равенство и количество развлечений, пишет Travel Off Path.

Топ-7 лучших городов мира для соло-туристок в 2024 году

1. Мюнхен, Германия. Кого-то может удивить, что этот баварский город получил самый высокий балл в рейтинге, однако, если копнуть немного глубже, легко понять, почему там есть все идеальные условия для самостоятельного путешествия. Мюнхен – невероятно безопасный город с увлекательной историей и захватывающей архитектурой, до которого очень легко добраться благодаря большому аэропорту и хорошему железнодорожному сообщению.

2. Мадрид, Испания. Испанская столица – одно из лучших мест, где можно познакомиться с испанской культурой во всей ее красе, окунуться в богатую ночную жизни и насладиться гастрономией.

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3. Лондон, Великобритания. Британская столица традиционно является культовым местом для индивидуальных путешественников. Здесь находится огромное количество всемирно известных достопримечательностей. При этом в целом город безопасен, также имея очень высокую оценку за гендерное равенство.

4. Лиссабон, Португалия. Португальская столица, имеющая высокие оценки за безопасность и доступность, является местом, где легко потеряться на неделю и даже более, если вы путешествуете в одиночку. Лиссабон считается одним из мест, где путешественники чувствуют себя наиболее счастливыми, расслабившись на набережной с пастель де ната в руке под солнечным небом.

5. Барселона, Испания. Этот оживленный город, который можно исследовать несколько дней и так и не увидеть всего, всегда будет привлекателен для индивидуальных путешественников. Шумные улицы вокруг центра города заполнены барами, идеально подходящими для того, чтобы попробовать настоящие тапас, а холмистый район Монжуик идеально подходит для того, чтобы полюбоваться невероятным видом на город. Однако имейте в виду, что в 2024 году Барселона, по прогнозам, станет одним из самых переполненных туристических направлений в Европе.

6. Дубай, ОАЭ. Этот город является современным, чистым и, безусловно, интересным местом для индивидуальных путешественников. Здесь путешественники чувствуют себя безопаснее всего, гуляя в одиночестве ночью. При этом Дубай предлагает туристам шикарную погоду, всемирно известные достопримечательности и возможность исследовать уникальные пустынные окрестности. До Дубая невероятно легко добраться, поскольку его аэропорт является одним из самых загруженных и крупнейших транспортных узлов в мире, а январь и февраль считаются самыми дешевыми месяцами для полетов туда.

7. Чиангмай, Таиланд. Это город тихих храмов, увлекательных развлечений и фантастической еды, который в этом исследовании оценивается как второй самый безопасный город в целом. Здесь гораздо более медленный темп жизни, чем в Бангкоке, и это фантастическое место для изучения невероятно красивых сельских районов и национальных парков Таиланда.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперт издания Euronews Travel Йен Смит подготовил несколько полезных советов для тех, кто готовится отправиться в свое первое соло-путешествие.

В свою очередь, TikTok-блогерша с ником monicaroams, которая много путешествует сама, дала три совета соло-путешественницам, как отпугнуть нежелательных ухажеров.

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