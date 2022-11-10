Также в топ-5 стран, предлагающих туристам наиболее экологически безопасные варианты отдыха, попали Коста-Рика, Мальдивы, Новая Зеландия и Финляндия.

Норвегия, считающаяся также одной из самых безопасных стран для женщин-туристок, признана самым устойчивым и ответственным туристическим направлением.

Как свидетельствуют данные опроса, проведенного World Travel Market (WTM) London, Норвегию как страну, предлагающую туристам наиболее экологически безопасные варианты отдыха, выбрали 15% опрошенных руководителей туристических агентств, еще 14% выбрали Коста-Рику, сообщает SchengenVisaInfo.com.

"Все больше людей ищут экологически безопасные варианты путешествий, и такие страны, как Норвегия и Коста-Рика, проливают свет на такие возможности и упрощают людям экологически безопасные путешествия", – отметила директор выставки WTM London Джульетт Лосардо.

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Представители WTM London охарактеризовали Норвегию как круглогодичное направление для любителей активного отдыха и приключений, которое включает экологию в повседневную жизнь нации. Энергия в Норвегии в основном обеспечивается за счет гидроэнергетики, страна имеет устойчивую транспортную сеть и ограничения скорости ниже, чем во многих других европейских странах. При этом Норвегия поощряет туристов перенимать полезные экологические привычки у местных жителей.

В то же время, количество приезжих туристов в Норвегии продолжает оставаться высоким. По данным Статистического управления Норвегии, в сентябре 2022 года в объектах размещения страны было зарегистрировано около 31 миллиона ночевок, что на 21% больше, чем в сентябре 2021 года. Половина ночевок приходится на туристические регионы Осло, Берген и Ромерике.

Топ-10 самых устойчивых стран мира:

1. Норвегия (15%).

2. Коста-Рика (14%).

3. Мальдивы (13%).

4. Новая Зеландия (12%).

5. Финляндия (11%).

6. Исландия (10%).

7. Бутан (6%).

8. Словения (4%).

9. Кения (4%).

10. Галапагосские острова (3%).

"Обязательным элементом для таких стран является то, что устойчивость лежит в основе образа жизни нации, и из этого следует, что люди, живущие в этих местах, которые хотят сохранить свое природное богатство, поощряют туристов также быть экологически и социально ответственными", – добавили в WTM London.

Как сообщал УНИАН, также в World Travel Market назвали самые недооцененные туристические места Европы в 2022 году. В топ-5 попали Азорские острова в Португалии, Северная Греция, Болгария, Шотландия и Эстония.

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