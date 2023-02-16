Опубликованное видео приурочено к годовщине фильма Джеймса Кэмерона 1997 года "Титаник".

Ученые опубликовали ранее неизвестные кадры с затонувшего "Титаника". Публикация отснятого материала приурочена к 25-летию фильма Джеймса Кэмерона 1997 года "Титаник", сообщает Sky News.

Видео, большая часть которого ранее не показывалась публике, было снято всего через несколько месяцев после того, как исследователи обнаружили обломки корабля в сентябре 1985 года.

Зернистые черно-белые изображения показывают носовую часть лайнера и некоторые перила вдоль одной из его палуб, а также другие части знаменитого пассажирского корабля.

Океанограф Роберт Баллард рассказал, что первое, что он увидел, спустившись под воду, была "гигантская стена из клепаной стали, которая возвышалась над нами на 100 с лишним футов (более 100 метров - УНИАН)".

Гибель "Титаника" - трагическая история корабля

"Титаник" - британский пассажирский пароход. На момент постройки это был крупнейший лайнер в мире.

"Титаник" затонул во время своего первого рейса из Саутгемптона в Нью-Йорк, столкнувшись с айсбергом в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. В результате катастрофы, погибли более 1500 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: